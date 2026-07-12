Пророссийское подполье назвало города Украины с самым сильным сопротивлением Киеву

Лидер пророссийского подполья Сергей Лебедев с позывным «Лохматый» в интервью KP.RU рассказал, в каких городах Украины самое сильное сопротивление местных жителей киевскому режиму.
«Это Одесса, Харьков, Измаил, Лозовая, Днепропетровск», — отметил он, отвечая на вопрос, в каких украинских городах сопротивление наиболее активно.
По его словам, регулярно люди пишут из небольших городков, где есть аэродромы. Однако из центральной Украины сообщений стало меньше, но это и объяснимо: куда не прилетает, оттуда и сообщений нет.
Как отметил подпольщик, удивительно то, что, когда не прилетает ракета или бесплотник по объекту ВСУ в населенном пункте, то люди думают, что о них Россия забыла, что шанса на освобождение больше нет.
Лебедев подчеркнул, что еще активность сообщений зависит от наличия электричества и интернета на Украине, а с этим там частенько плохо.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лебедев рассказал об изменении отношения среди жителей Украины. По его мнению, 20−25% украинцев выступают за Россию. Многие сами инициируют сообщения, присылая данные о передвижениях военнослужащих ВСУ.