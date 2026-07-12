Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из сумской Писаревки и зачищают местность

Российские военные вытесняют Вооруженные силы Украины из Писаревки в Сумской области и проводят зачистку территории. Об этом проинформировал военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря за сумское направление, хочу отметить успехи наших войск на восточных окраинах Писаревки. Идет планомерная операция по выдавливанию украинских боевиков и зачистка местности восточнее данного населенного пункта», — рассказал эксперт для ТАСС.
Как сообщал Марочко 5 июля, за прошедшую неделю российские войска увеличили зону контроля у населенного пункта Иволжанское в Сумской области и активно продвигались в направлении соседней Писаревки.
По данным Минобороны, ВС РФ за неделю освободили рекордное число населенных пунктов с 2026 года — 14. Под контроль российской армии перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, а также Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.