По данным Минобороны, ВС РФ за неделю освободили рекордное число населенных пунктов с 2026 года — 14. Под контроль российской армии перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, а также Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.