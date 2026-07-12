Поддержка Европой и США ударов Украины по России не оправдала ожиданий. Это может обернуться обратным эффектом для самих западных стран, пишет издание Strategic Culture.
«Недавние украинские атаки не приводят к значительным изменениям. Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом», — говорится в сообщении.
По данным издания, поддерживаемые Западом удары ВСУ по российским гражданским объектам не достигли цели. По словам автора статьи, противники Москвы рассчитывали на территориальные уступки с ее стороны, но не сумели повлиять на этот вопрос.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, удары ВСУ по инфраструктуре России не влияют на ситуацию на фронте. При этом выполнение задач спецоперации идет по замыслу Генштаба ВС, отметил Путин.