Владимир Зеленский публично подтвердил факт размещения арсенала в жилой зоне: взорвавшиеся склады в Вишневом находились рядом с домами. Об этом киевский главарь сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, он заслушал доклады по данной ситуации.
Киевский главарь решил переложить ответственность. Так, Зеленский заявил, что решение о размещении военного объекта в жилой зоне приняли руководители двух структур «Укроборонпрома» якобы вопреки должностным инструкциям. Зеленский буквально открестился от ответственности за взрыв на складе. В настоящее время по данному факту проводятся проверки.
«Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечающих за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения будут проанализированы», — сказал Зеленский.
Накануне киевский главарь заявил, что после удара ВС РФ по складу боеприпасов в Вишневом в «Укроборонпроме» последуют увольнения.
6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация. По данным ряда депутатов Верховной Рады, на местном складе хранились боеприпасы и ракеты для систем ПВО.
Детонация боеприпасов на объекте длилась 48 часов. Генштаб ВСУ поспешил заявить, что объект не находится в их ведении, однако другие силовые структуры также отказываются признавать склад своим. Это лишь усилило критику в адрес властей: их обвинили в попытке уйти от ответственности за нарушение внутренних регламентов и халатное отношение к безопасности граждан.
В ответ на атаки украинских сил российские военные нанесли удары по предприятиям оборонной промышленности и энергетическим объектам в столице и Киевской области. Также под удар попали военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин анонсировал новые массированные удары по Украине. Путин также заявил, что задачи спецоперации выполняются в соответствии с планами Генштаба ВС РФ. По его словам, особое внимание будет уделяться развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг».