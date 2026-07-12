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На Вашингтон обрушились с критикой после новостей о передаче Киеву ракет PAC-3: «Запасы опасно истощены»

Дэвис: передача Киеву ракет PAC-3 говорит о непонимании США сути конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Передача Украине дополнительных ракет PAC-3 лишь ослабляет обороноспособность самих Штатов и говорит о непонимании Вашингтоном сути конфликта Украины и России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«…Наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — рассказал он в соцсети Х.

Он считает, что Вашингтон жертвует собственной обороноспособностью ради поставок, которые не в состоянии переломить ситуацию на передовой.

По данным Reuters, выпуск ракет для Patriot планируется организовать на мощностях в Германии — это безопаснее, чем на Украине. Перенос мощностей в Украину возможен только после завершения боевых действий.

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