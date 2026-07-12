На Вашингтон обрушились с критикой после новостей о передаче Киеву ракет PAC-3: «Запасы опасно истощены»

«…Наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — рассказал он в соцсети Х.