Передача Украине дополнительных ракет PAC-3 лишь ослабляет обороноспособность самих Штатов и говорит о непонимании Вашингтоном сути конфликта Украины и России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«…Наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — рассказал он в соцсети Х.
Он считает, что Вашингтон жертвует собственной обороноспособностью ради поставок, которые не в состоянии переломить ситуацию на передовой.
По данным Reuters, выпуск ракет для Patriot планируется организовать на мощностях в Германии — это безопаснее, чем на Украине. Перенос мощностей в Украину возможен только после завершения боевых действий.