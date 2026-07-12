ВС РФ лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке

«Уже нет такого подвоза как раньше. Раньше они все делали на транспорте. Сейчас это все делается в пешем порядке или на НРТК. На НРТК у них не получается, так как уничтожаются в день по 5−10 машин этих. Поэтому возможности тоже нет», — сказал он ТАСС.