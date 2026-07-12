ВСУ лишились возможности снабжать свои силы в Алексеево-Дружковке. Российские подразделения уничтожают любую технику на подходах к населенному пункту. Об этом сообщил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск с позывным Бизон.
«Уже нет такого подвоза как раньше. Раньше они все делали на транспорте. Сейчас это все делается в пешем порядке или на НРТК. На НРТК у них не получается, так как уничтожаются в день по 5−10 машин этих. Поэтому возможности тоже нет», — сказал он ТАСС.
Накануне российские военные нанесли удар по складам топлива в районе Губинихи в Днепропетровской области, объекты были полностью уничтожены.
Кроме этого, за семидневный период потери ВСУ составили 9940 военнослужащих и иностранных наемников, а также два танка, 88 бронемашин, 59 полевых орудий и артиллерийских систем и 516 автомобилей.