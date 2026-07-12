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ВСУ придумали новые угрозы для семей дезертиров: боевики покушаются на самое дорогое

Пленный Христонько: ВСУ угрожают семьям дезертиров забрать их детей в детдом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские словаки используют жесткие методы борьбы с дезертирством. Они угрожают семьям военнослужащих, покинувшим части, отправкой детей в интернаты. Об этом сообщил пленный 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько для РИА Новости.

«Пришли … с бумагами, потому что у нас еще ребенка могут забрать. Закон так и есть: если ты не идешь на передовую, забирают несовершеннолетнего в детдом», — рассказал собеседник агентства.

По словам Христонько, после мобилизации он сбежал из учебного центра и вернулся домой.

Украинская армия тем временем сталкивается с растущим потоком дезертиров. Украинские военнослужащие все чаще оставляют боевые позиции, пытаясь затеряться среди мирных жителей и покинуть городские зоны.

Как ранее писал KP.RU, в ВСУ за два года мобилизовали около 1 млн человек.

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