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Беспилотники ВСУ атаковали танкер при заходе в Азово-Черноморский канал

Губернатор Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

При заходе в Азово-Черноморский канал пустой танкер попал под удар украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что на судне возник пожар, который был локализован. Пострадавших в результате инцидента нет.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — написал градоначальник в «Максе».

Слюсарь также уточнил, что за ночь в Ростовской области было уничтожено более 20 БПЛА. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский — и Таганрогский залив.

Кроме этого, на южном направлении трассы М4 «Дон» на 885-м км были обнаружены фрагменты беспилотника. Проезд по этому участку закрыт, место оцеплено, транспорт перенаправлен в объезд через поселок Тарасовский.

KP.RU сообщал, что утром 12 июля силы ПВО успешно ликвидировали пять дронов на подлете к Москве.

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