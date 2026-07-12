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В Самарской области при атаке БПЛА погиб мужчина

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Самарскую область погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

«Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал он на платформе «Макс».

Еще три человека пострадали, среди них ребенок. Их госпитализировали.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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