ПВО за ночь уничтожила 349 беспилотников

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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