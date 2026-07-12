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В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и промпредприятие

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Повреждения есть в частных и многоквартирных домах, а также на промышленном предприятии в Самарской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

«В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий», — написал Федорищев в канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на местах. Беспилотная опасность сохраняется на территории региона, подчеркнул Федорищев.

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