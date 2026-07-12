В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск отменена», — говорится в сообщении.
Угрозу атаки объявили в 06:59. Также в республике с 04:42 действует режим беспилотной опасности, в аэропортах республики ввели ограничения на полеты.
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