Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань

В Самарской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям города», — рассказали в пресс-службе.
Для приема жалоб работает горячая линия:
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