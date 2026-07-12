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Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань

Для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Самарской области работает горячая линия.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА на Сызрань, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям города», — рассказали в пресс-службе.

Для приема жалоб работает горячая линия: 8 (846) 340−61−78. По ней могут обратиться все, кому необходима правовая помощь. Напомним, после атаки беспилотников есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.

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