Минобороны РФ сообщило о групповых ударах по военной инфраструктуре Украины

Как сообщили в военном ведомстве, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также удары были нанесены по морским судам и парому, задействованным в доставке военных грузов в украинские порты.