Минобороны РФ сообщило о групповых ударах по военной инфраструктуре Украины

В ночь на воскресенье, 12 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщили в военном ведомстве, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также удары были нанесены по морским судам и парому, задействованным в доставке военных грузов в украинские порты.
Напомним, в Минобороны РФ также сообщили, что расчет беспилотников «Герань» поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР. Объект обеспечивал энергоснабжение предприятий, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс.