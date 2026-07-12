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В Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одного — удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате террористической атаки украинского режима с помощью БПЛА один мужчина погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали. Кроме того, в результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий.

«Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — уточнили агентству в пресс-службе правительства.

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