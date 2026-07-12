В Минобороны раскрыли подробности удара по порту «Одесса»

Кроме того, в порту «Черноморск» поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того, сообщается о поражении двух сухогрузов, морского парома, которые использовались для доставки грузов в интересах ВСУ, а также патрульного катера.