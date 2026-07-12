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В Минобороны раскрыли подробности удара по порту «Одесса»

МО сообщило об ударах по логистическому центру «Одтранса» в порту «Одесса».

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры в морских портах Одесской области. В результате в были поражены объекты инфраструктуры и логистического центра «Одтранса». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в порту «Черноморск» поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, где хранились военные грузы. Кроме того, сообщается о поражении двух сухогрузов, морского парома, которые использовались для доставки грузов в интересах ВСУ, а также патрульного катера.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на воскресенье, 12 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по военным объектам на территории Украины.