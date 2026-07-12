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Украинцы начали чаще сотрудничать с Россией: в чем причина

ТАСС: украинцы стали чаще передавать данные о ВСУ РФ из-за ненависти к ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей активно передают ВС РФ координаты объектов ВСУ из-за неприязни к ТЦК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения в российском подполье.

«Обстановка в подконтрольных Киеву частях Херсона и Запорожья напряженная, но настроения однозначно в нашу пользу», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что украинцы устали от насильственной мобилизации ТЦК. Они готовы сотрудничать с Россией, чтобы выдавать координаты мест, где находятся военные объекты Украины. Даже изначально проукраински настроенные жители региона, переосмыслив ситуацию, начали выходить на контакт из-за ненависти к «бусификаторам», отмечается в публикации.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. В последнее время Киев, в надежде заткнуть дыры в численности, отправляет на поле боя украинцев, даже не проводя медицинского освидетельствования. Кроме того, ТЦК разыскивают выпускников медвузов для мобилизации, лишая их возможности продлить отсрочку.

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