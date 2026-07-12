Что известно об опасности БПЛА в Татарстане 12 июля 2026

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА погиб мужчина, три человека (в том числе один ребёнок) получили ранения и госпитализированы. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий (название не раскрывается). На месте работают оперативные службы.