Что известно об опасности БПЛА в Татарстане 12 июля 2026

Аэропорты республики временно закрылись, что привело к массовым задержкам рейсов. К середине дня ограничения сняли, но ночная атака беспилотников на регионы Поволжья принесла жертвы и разрушения. Официальная хроника событий — в материале Kazan.aif.ru.
Хроника событий: от объявления до отбоя
В 4:42 12 июля 2026 года в Татарстане был введён режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление поступило в приложение МЧС России и систему экстренного оповещения РСЧС.
Позднее, утром, была объявлена угроза атаки беспилотников для городов Казань и Зеленодольск. Жителям рекомендовали принять меры безопасности: спуститься в укрытия (подвалы, паркинги), находиться в помещениях без окон и следить за дальнейшими оповещениями.
Примерно через час угрозу атаки БПЛА для Казани и Зеленодольска отменили. Однако режим «Беспилотная опасность» продолжал действовать на всей территории республики.
В 10:44 поступило сообщение об отмене режима «Беспилотная опасность» в Татарстане. Ограничения сняты, работа аэропортов возобновлена.
Аэропорты на паузе: задержки и отмены рейсов
В целях обеспечения безопасности полётов с 6:38 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Решение принято Росавиацией.
На фоне закрытия воздушных гаваней в аэропорту Казани зафиксированы массовые задержки. Согласно данным онлайн-табло, изменения коснулись более 40 рейсов:
На вылет задержано 22 рейса, 2 рейса отменены.
На прилёт задерживается 26 рейсов.
Наибольшие сдвиги в расписании отмечены на следующих направлениях:
Вылет в Сочи (FV 6202) перенесён с 14:55 на 19:25 (задержка более 4 часов);
Рейс в Калининград (N4 731) сдвинут с 10:15 на 11:45;
Рейс в Санкт-Петербург (FV 6596) перенесён с 09:25 на 13:25;
Вылет в Москву (SU 1269) задержан с 10:40 до 12:40;
Рейс в Шанхай (MU 5066) перенесён с 20:00 на 22:00.
На прилёт также наблюдались серьёзные задержки: рейс из Стамбула (TK 429) ожидался в 07:10, прибыл после 09:30; рейс из Сочи (FV 6201) перенесён с 13:50 на 18:25; прибытие из Бохтара задержано с 08:40 до 14:00.
После отмены режима аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Пассажирам задержанных рейсов предоставлялись необходимые услуги, включая комнаты матери и ребёнка.
Массированная ночная атака: 349 беспилотников за ночь
По данным Министерства обороны России, за ночь с 11 на 12 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула более десятка регионов, а также акватории Чёрного и Азовского морей.
Беспилотники сбиты над:
Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями;
Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым.
Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки БПЛА погиб мужчина, три человека (в том числе один ребёнок) получили ранения и госпитализированы. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий (название не раскрывается). На месте работают оперативные службы.
В Ульяновской области средства ПВО уничтожили два беспилотника, обломки упали в Новоспасском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сбиты БПЛА также над Саратовской областью.
Напоминание о правилах безопасности
В связи с регулярными угрозами БПЛА МЧС России напоминает жителям Татарстана и других регионов о необходимости соблюдать меры предосторожности:
- при получении сигнала «Беспилотная опасность» укрыться в помещениях без окон (коридоры, ванные, подвалы, паркинги);
- отключить газ и электроприборы;
- не подходить к окнам и не выходить на улицу без необходимости;
- запрещается вести фото- и видеосъёмку пролётов беспилотников и их последствий, а также публиковать такие материалы в интернете — это может помешать работе оперативных служб и квалифицируется как разглашение данных.
Ситуация остаётся на контроле региональных властей и МЧС. В случае новых угроз оповещения будут направлены через официальные каналы — приложение МЧС, СМС-рассылки и систему громкоговорителей.