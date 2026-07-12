СКР начал расследование атаки БПЛА на Сызрань

«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.
Также соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура Самарской области.
Вражеские беспилотники атаковали Самарскую область утром в воскресенье. В Сызрани в результате налета погиб один человек. Также пострадали трое, среди них — ребенок. Раненые госпитализированы и получают необходимую помощь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше