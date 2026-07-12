ВС России поразили украинский корабль, переоборудованный для запуска БЭК

Как заявили в ведомстве, «БПЛА-К “Герань-4 Сикер” поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров (БЭК/АНПА)». В министерстве уточнили, что целью ударов является снижение возможностей противника по транспортировке вооружения и техники в черноморской операционной зоне.
В числе других поражённых целей, по данным Минобороны, — патрульный катер, паром и сухогруз.
Кроме того, минувшей ночью российские военные атаковали объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске, а также инфраструктуру логистического центра компании «Одтранс» в Одессе.
В ведомстве отметили, что при нанесении ударов российские военные преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.