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ВС России поразили украинский корабль, переоборудованный для запуска БЭК

Минобороны России сообщило о нанесении удара по судну Вооруженных сил Украины в Черноморске, которое было переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.

Источник: Новости Mail

Как заявили в ведомстве, «БПЛА-К “Герань-4 Сикер” поразили сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров (БЭК/АНПА)». В министерстве уточнили, что целью ударов является снижение возможностей противника по транспортировке вооружения и техники в черноморской операционной зоне.

В числе других поражённых целей, по данным Минобороны, — патрульный катер, паром и сухогруз.

Кроме того, минувшей ночью российские военные атаковали объекты перегрузочного центра и резервуары для горюче-смазочных материалов в Черноморске, а также инфраструктуру логистического центра компании «Одтранс» в Одессе.

В ведомстве отметили, что при нанесении ударов российские военные преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.