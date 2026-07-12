Четыре человека погибли в результате ударов ВСУ по Энергодару

Ранее в пятницу в Калининграде прошли консультации представителей МАГАТЭ и России. Рассматривались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, реакцией агентства на инциденты на станции и в ее городе-спутнике Энергодаре из-за атак ВСУ.
«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это — не фигура речи, а факт (…) Обыденность убийства не перестает поражать», — цитирует главу «Росатома» пресс-служба госкорпорации.
Лихачев уточнил, что в воскресенье из-за попадания БПЛА в Энергодаре погибли сразу четыре человека, столько же ранено, один из них — в тяжелом состоянии. Утром дрон ВСУ атаковал автобусную остановку, в результате погибла женщина. А днем украинский беспилотник попал в автомобиль, среди жертв — еще одна женщина и двое мужчин.
Всего, по словам главы «Росатома», с 27 апреля, когда началась масштабная эскалация со стороны Киева, погибло 11 гражданских лиц и десятки получили ранения.
«То, что произошло сегодня утром — идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», — подчеркнул Лихачев.
Украинская сторона долгое время наносит удары либо по самому Энергодару, либо по находящейся рядом крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС.
Ранее в воскресенье глава Энергодара сообщил, что совместно с Минобороны РФ реализуется комплекс мер, направленных на дополнительную защиту города от налетов беспилотников.