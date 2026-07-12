Четыре человека погибли в результате ударов ВСУ по Энергодару

«То, что произошло сегодня утром — идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», — подчеркнул Лихачев.