На Украине запаниковали и ждут ударов России по глубокому тылу

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российская армия способна наносить удары по всем новым объектам в тыловых районах страны.
«Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно», — сказал он.
Чиновник назвал потенциальные объекты для ударов: АЗС, железные дороги и автомобильные трасс, склады и предприятия.
Бескрестнов посетовал, что атаки на тыл становятся значимыми в рамках спецоперации, а при этом территория Украины остается уязвимой для подобных ударов.
Как писал сайт KP.RU, в Черниговской области почти не осталось работающих автозаправочных станций. ВС РФ планомерно уничтожают АЗС между Черниговом и Киевом. Поражение таких объектов может усложнить годами налаженную логистику.
По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 из пяти тысяч украинских АЗС сожжены за последние четыре недели.