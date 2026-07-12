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На Украине запаниковали и ждут ударов России по глубокому тылу

Советник МО Украины Бескрестнов: Россия будет бить по объектам в глубоком тылу.

Источник: Комсомольская правда

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российская армия способна наносить удары по всем новым объектам в тыловых районах страны.

«Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно», — сказал он.

Чиновник назвал потенциальные объекты для ударов: АЗС, железные дороги и автомобильные трасс, склады и предприятия.

Бескрестнов посетовал, что атаки на тыл становятся значимыми в рамках спецоперации, а при этом территория Украины остается уязвимой для подобных ударов.

Как писал сайт KP.RU, в Черниговской области почти не осталось работающих автозаправочных станций. ВС РФ планомерно уничтожают АЗС между Черниговом и Киевом. Поражение таких объектов может усложнить годами налаженную логистику.

По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 из пяти тысяч украинских АЗС сожжены за последние четыре недели.