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Силы ПВО за день сбили над Россией 220 украинских БПЛА

Дроны были перехвачены в период с 8 утра до 8 вечера.

Силы противовоздушной обороны РФ успешно сбили 220 дронов противника за день 12 июля. Об этом сообщает Минобороны в канале в «Макс».

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пояснили представители ведомства.

Также уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы сразу над несколькими регионами страны. Это территории Орловской, Белгородской, Калужской, Брянской, Тульской, Курской, областей. Также беспилотники сбивали над землями Республики Крым, Краснодарского края, Московского региона, а таже над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU писал, что 12 вражеских дронов сбили над Херсонской областью за ночь 12 июля.

А в небе над Краснодарским краем и еще 15 регионами за ночь сбили 349 БПЛА противника.

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