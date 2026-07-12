«Довели узурпатора до истерики»: Киселев раскрыл истинное значение ударов ВС РФ по Украине и взятия Константиновки

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь заявил, что ПВО страны не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из шести ракет «Искандер», запущенных ночью 11 июля по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну.