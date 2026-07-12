Удары ВС РФ по военным объектам Украины и взятие Константиновки довели главу киевского режима Владимира Зеленского до истерики. Об этом заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Его слова передает ИС «Вести».
По его словам, неизменным остается наше наступление на передовой при том, что ракетно-дроновые удары по военным объектам бандеровского режима кардинально усилились.
Он отметил, что до российской территории долетают дроны ВСУ, но призвал понимать пропорции. По его словам, для россиян — временное неудобство, для укронацистов — раны, сумма которых станет несовместимой с жизнью.
«Точные удары по украинским военным тылам и взятие Константиновки довели киевского узурпатора до истерики», — констатировал Киселев.
Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь заявил, что ПВО страны не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из шести ракет «Искандер», запущенных ночью 11 июля по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну.