В Самарской области отменили план «Ковер»

САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. План «Ковер» отменен в Самарской области, воздушное пространство в районе аэропорта открыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«С 21.42 (20.42 мск — ред.) воздушное пространство открыто на всех высотах в районе аэропорта “Курумоч”. План “Ковер” снят», — написал глава региона в канале на платформе «Макс».
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