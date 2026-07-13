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В Самарской области отменили план «Ковер»

Губернатор Федорищев: в Самарской области отменили план «Ковер» и ограничения.

Источник: РИА Новости

САРАТОВ, 12 июл — РИА Новости. План «Ковер» отменен в Самарской области, воздушное пространство в районе аэропорта открыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С 21.42 (20.42 мск — ред.) воздушное пространство открыто на всех высотах в районе аэропорта “Курумоч”. План “Ковер” снят», — написал глава региона в канале на платформе «Макс».

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