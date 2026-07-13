На «Укроборонпроме» начались чистки после взрыва склада с боеприпасами в Вишневом

После взрыва на складе с боеприпасами в Вишневом под Киевом были уволены два руководителя госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.
«Руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей», — сказано в сообщении.
В заявлении также сообщается об увольнении других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли повлечь тяжелые последствия. При этом фамилии уволенных в публикации не называются.
6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский в итоге подтвердил очевидный факт: склад с вооружением, взорвавшийся в городе Вишневое, находился в непосредственной близости от жилых домов.