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На «Укроборонпроме» начались чистки после взрыва склада с боеприпасами в Вишневом

После взрыва на складе в Вишневом в «Укроборонпроме» уволили двух руководителей.

Источник: Комсомольская правда

После взрыва на складе с боеприпасами в Вишневом под Киевом были уволены два руководителя госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.

«Руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей», — сказано в сообщении.

В заявлении также сообщается об увольнении других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли повлечь тяжелые последствия. При этом фамилии уволенных в публикации не называются.

6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский в итоге подтвердил очевидный факт: склад с вооружением, взорвавшийся в городе Вишневое, находился в непосредственной близости от жилых домов.