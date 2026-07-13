Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых за ночь БПЛА на подлете к Москве выросло до 24

Собянин сообщил об успешном отражении атак с воздуха и ликвидации еще восьми дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Менее двух часов назад Собянин сообщил, что ПВО сбила три, затем пять дронов ВСУ, направлявшихся к Москве, после этого сбили еще восемь. По данным губернатора Дмитрия Миляева, этой же ночью шесть БПЛА были уничтожены над Тульской областью. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры в результате инцидента нет.

Накануне в Минобороны России сообщили, что силами ПВО было уничтожено 349 украинских беспилотников. Они были сбиты в небе над 14 российскими регионами, включая Краснодарский край, Москву, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше