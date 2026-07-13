Число сбитых за ночь БПЛА на подлете к Москве выросло до 24

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».
Менее двух часов назад Собянин сообщил, что ПВО сбила три, затем пять дронов ВСУ, направлявшихся к Москве, после этого сбили еще восемь. По данным губернатора Дмитрия Миляева, этой же ночью шесть БПЛА были уничтожены над Тульской областью. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры в результате инцидента нет.
Накануне в Минобороны России сообщили, что силами ПВО было уничтожено 349 украинских беспилотников. Они были сбиты в небе над 14 российскими регионами, включая Краснодарский край, Москву, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.