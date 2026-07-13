Число сбитых за ночь БПЛА на подлете к Москве выросло до 24

Менее двух часов назад Собянин сообщил, что ПВО сбила три, затем пять дронов ВСУ, направлявшихся к Москве, после этого сбили еще восемь. По данным губернатора Дмитрия Миляева, этой же ночью шесть БПЛА были уничтожены над Тульской областью. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры в результате инцидента нет.