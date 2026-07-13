Дроны ВСУ атакуют Ставрополье, горит территория промзоны

Киевский режим дронами атакует Ставропольский край. В результате налета произошел пожар на территории промышленной зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», — написал он в мессенджере Max.
Владимиров уточнил, что на месте работают пожарные подразделения и экстренные службы. К месту пожара уже прибыл глава округа Игорь Серов. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на Тверскую область. После удара украинским дроном на нефтебазе возник пожар. Пожарные службы на протяжении двух суток вели тяжелую и напряженную работу. В настоящий момент возгорание ликвидировано.