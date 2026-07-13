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Дроны ВСУ атакуют Ставрополье, горит территория промзоны

В Ставропольском крае отражают атаку украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим дронами атакует Ставропольский край. В результате налета произошел пожар на территории промышленной зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», — написал он в мессенджере Max.

Владимиров уточнил, что на месте работают пожарные подразделения и экстренные службы. К месту пожара уже прибыл глава округа Игорь Серов. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на Тверскую область. После удара украинским дроном на нефтебазе возник пожар. Пожарные службы на протяжении двух суток вели тяжелую и напряженную работу. В настоящий момент возгорание ликвидировано.