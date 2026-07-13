Дроны ВСУ атакуют Ставрополье, горит территория промзоны

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ совершили атаку на Тверскую область. После удара украинским дроном на нефтебазе возник пожар. Пожарные службы на протяжении двух суток вели тяжелую и напряженную работу. В настоящий момент возгорание ликвидировано.