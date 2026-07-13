Собянин: 16 беспилотников сбиты на подлете к Москве с начала суток

Киевский режим продолжает попытки атаковать Москву. С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые оценивают последствия и обеспечивают безопасность территории.
Ранее силы противовоздушной обороны уже отразили несколько попыток ВСУ атаковать Москву. По данным мэра, на подлете к столице было сбито одиннадцать беспилотников.
Как писал KP.RU, ВСУ дронами атаковали Ставропольский край. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что в результате украинского налета произошел пожар на территории промышленной зоны. Пострадавших нет.