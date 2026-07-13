Собянин: 24 БПЛА сбиты на подлёте к Москве с начала суток

Российские военные уничтожили еще три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация появилась около 04:54 по мск.
«Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в мессенджере «Макс».
Так, с начала суток 13 июля на подлете к столице были ликвидированы 24 беспилотных летательных аппарата.
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