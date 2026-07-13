ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, следовавшему в Москву: пострадали две женщины

Также киевский режим дроном нанес удар по рейсовому автобусу в Запорожской области. Он шел по маршруту Краснодар — Мелитополь. Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что в автобусе находились одиннадцать человек, никто не получил ранения.