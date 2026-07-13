Следовавший по маршруту Стаханов — Москва рейсовый автобус подвергся атаке со стороны киевского режима в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус “Стаханов — Москва”, — написал политик в месседжере Max.
Пасечник уточнил, что в автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, в результате удара ВСУ пострадали две женщины.
Глава ДНР подчеркнул, что пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальных людей эвакуировали в безопасное место. Информация о числе пострадавших уточняется.
По словам политика, киевский режим продолжил попытки повторной атаки на автобус и прибывших на место экстренных служб. Мобильные огневые группы вели работу по отражению ударов и обеспечению безопасности в районе происшествия.
Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. В результате удара пострадали девять человек. Глава республики Денис Пушилин добавил, что в Мангушском муниципальном округе под атаку попал грузовой автомобиль, где погиб водитель 1962 года рождения.
Как писал KP.RU, женщина погибла и четыре мирных жителя пострадали после атаки украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре. Мэр города Максим Пухов уточнил, что противник ударил по магазину, никто не пострадал.
Также киевский режим дроном нанес удар по рейсовому автобусу в Запорожской области. Он шел по маршруту Краснодар — Мелитополь. Губернатор региона Евгений Балицкий подчеркнул, что в автобусе находились одиннадцать человек, никто не получил ранения.
Официальны представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев наращивает удары по мирным жителям России с целью добиться от Запада дополнительных поставок оружия и военной помощи. Дипломат отметила, что Украина так и не получила на саммите НАТО обещанной долгосрочной военно-финансовой поддержки.