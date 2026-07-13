Эскалация ударов вглубь России приведет лишь к разрушению промышленности и экономики на Украине. Подобное мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Только к одному — к дальнейшему разрушению производства, промышленности, экономики на территории, которой управляет киевский режим», — сказал он для ТАСС.
По мнению экс-премьера, если состоится разговор российской стороны с Дональдом Трампом, имеет смысл прямо спросить его: если он намерен быть посредником и урегулировать конфликт, то как понимать его причастность к ударам вглубь России?
Ранее Азаров подчеркнул, что потери Киева за время конфликта сравнимы с численностью почти двух десятилетий рождаемости в стране.