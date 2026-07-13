Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украине предрекли разрушение промышленности и экономики

Азаров: Эскалация со стороны Киева приведёт к разрушению экономики страны.

Источник: Комсомольская правда

Эскалация ударов вглубь России приведет лишь к разрушению промышленности и экономики на Украине. Подобное мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Только к одному — к дальнейшему разрушению производства, промышленности, экономики на территории, которой управляет киевский режим», — сказал он для ТАСС.

Как напомнил Азаров, на полях саммита НАТО в Анкаре госсекретарь США Марко Рубио в беседе с киевским главарем Владимиром Зеленским выразил надежду, что эскалация ударов Украины по российской территории позволит создать условия для начала переговоров о прекращении конфликта.

По мнению экс-премьера, если состоится разговор российской стороны с Дональдом Трампом, имеет смысл прямо спросить его: если он намерен быть посредником и урегулировать конфликт, то как понимать его причастность к ударам вглубь России?

Ранее Азаров подчеркнул, что потери Киева за время конфликта сравнимы с численностью почти двух десятилетий рождаемости в стране.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше