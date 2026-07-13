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Шторм: Командование ВСУ своим же дроном завело солдата в плен

Сдавшийся в плен боевик ВСУ попал на передовую всего неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ собственным дроном привело своего же боевика в плен к российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА «Южной» группировки с позывным Шторм.

«Пленный один говорит: “Вот, поймали, через неделю завели на “передок”, “птичками” заводили”. Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — сказал собеседник издания.

По словам командира расчета, мобилизованный, сдавшийся в плен, попал на передовую всего неделю назад и выбрал остаться в живых.

Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники ВС РФ обходят все системы РЭБ противника и уничтожают цели. В министерстве добавили, что уничтожение целей сорвало плановую ротацию украинских подразделений на передовых позициях.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года потери украинской армии превысили 223 тыс. военнослужащих.

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