Командование ВСУ собственным дроном привело своего же боевика в плен к российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА «Южной» группировки с позывным Шторм.
«Пленный один говорит: “Вот, поймали, через неделю завели на “передок”, “птичками” заводили”. Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — сказал собеседник издания.
По словам командира расчета, мобилизованный, сдавшийся в плен, попал на передовую всего неделю назад и выбрал остаться в живых.
Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники ВС РФ обходят все системы РЭБ противника и уничтожают цели. В министерстве добавили, что уничтожение целей сорвало плановую ротацию украинских подразделений на передовых позициях.
Напомним, что за первое полугодие 2026 года потери украинской армии превысили 223 тыс. военнослужащих.