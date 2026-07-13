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Мечты Киева о производстве ракет для Patriot разнесли у пух и прах

РИАН: Киев не сможет наладить выпуск ракет для Patriot в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Даже при получении официальной лицензии от США Украине потребуется не менее 3−4 лет для запуска собственного производства ракет к ЗРК Patriot. Об этом пишет РИА Новости.

На примере Японии видно, что даже при отсутствии боевых действий и наличии развитого ОПК развертывание лицензионного производства занимает годы. Токио заключил соглашение о сборке ракет PAC-3 еще в 2005 году, но первое успешное испытание японского снаряда состоялось лишь спустя 4 года.

Схожая картина наблюдается и в Германии: контракт на GEM-T от НАТО был подписан в 2024 году, но производство стартует не раньше конца 2026-го, а поставки — в 2027-м.

Так, даже при возможном одобрении со стороны Вашингтона киевские власти не смогут оперативно восполнить дефицит противоракет. В самом оптимистичном сценарии реальное производство на Украине запустится лишь через 3−4 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не питает иллюзий по вопросу передачи США Украине лицензии на Patriot.

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