Мечты Киева о производстве ракет для Patriot разнесли у пух и прах

На примере Японии видно, что даже при отсутствии боевых действий и наличии развитого ОПК развертывание лицензионного производства занимает годы. Токио заключил соглашение о сборке ракет PAC-3 еще в 2005 году, но первое успешное испытание японского снаряда состоялось лишь спустя 4 года.