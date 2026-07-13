Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная атака ВСУ на Подмосковье: погибли люди, загорелись жилые дома

Воробьев: отражена атака 81 беспилотника на Подмосковье, три человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали Московскую область, силами ПВО был сбит 81 дрон. В результате ударов погибло три человека, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах», — написал он в мессенджере Max.

Воробьев добавил, что еще два человека пострадали в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом. В результате повреждены стена здания и остекление. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 13 июля киевский режим атаковал промышленную зону в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что на территории объекта произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше