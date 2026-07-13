Ночная атака ВСУ на Подмосковье: погибли люди, загорелись жилые дома

ВСУ атаковали Московскую область, силами ПВО был сбит 81 дрон. В результате ударов погибло три человека, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах», — написал он в мессенджере Max.
Воробьев добавил, что еще два человека пострадали в Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом. В результате повреждены стена здания и остекление. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 13 июля киевский режим атаковал промышленную зону в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что на территории объекта произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.