Танкисты в зоне СВО осваивают модернизированные Т-72Б3А

Для максимальной безопасности на поле боя танки теперь сопровождают мобильные огневые группы. Позиции для тяжелой техники готовятся заблаговременно: на участках разворачивают средства радиоэлектронной борьбы и выставляют посты мониторинга воздушного пространства. Активировать «Арену-М» командиры экипажей будут по сигналу от разведки или при срабатывании детекторов дронов.