Танкисты в зоне СВО осваивают модернизированные Т-72Б3А

Российские танковые подразделения, задействованные в зоне проведения специальной военной операции, приступили к освоению модернизированных танков Т-72Б3А. Обновленная техника получила передовые комплексы активной защиты (КАЗ) и дополнительные средства противодействия вражеским беспилотникам. Об этом «Известиям» сообщил командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков.
По его словам, главной особенностью модификации стала интеграция системы «Арена-М». Обновленная версия КАЗ способна эффективно нейтрализовать не только противотанковые ракеты и снаряды гранатометов, но и малогабаритные FPV-дроны.
Система уже успешно прошла испытания на полигонах. Кроме того, боевые машины оснастили стандартными комплексами РЭБ и усиленной пассивной защитой.
Для максимальной безопасности на поле боя танки теперь сопровождают мобильные огневые группы. Позиции для тяжелой техники готовятся заблаговременно: на участках разворачивают средства радиоэлектронной борьбы и выставляют посты мониторинга воздушного пространства. Активировать «Арену-М» командиры экипажей будут по сигналу от разведки или при срабатывании детекторов дронов.
Ранее командир танка с позывным Пуля рассказал, как на Константиновском направлении российские бойцы уничтожили бронемашину, автомобиль и живую силу ВСУ, воспользовавшись ошибкой противника.