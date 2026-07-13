Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный боец ВСУ Лурин назвал подготовку под Львовом формальной

Боец ВСУ раскрыл правду о полигоне во Львовской области.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка украинских военных на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин.

По его словам, отбор на зарубежное обучение шел без критериев. Часть солдат отправили в Великобританию, а Лурин остался под Львовом. Позже он понял, что ему повезло, ведь на украинском полигоне все делалось «для галочки».

«Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально… То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Вернувшиеся из Великобритании сослуживцы назвали тамошние тренировки тяжелыми, но бесполезными. В итоге подразделения все равно объединили, и дальнейшая служба для всех стала одинаковой.

Накануне во Львове вспыхнули массовые протесты. В минувшую среду, 8 июля, люди стали бунтовать из-за принудительной мобилизации. Владимир Зеленский назвал народный бунт «очень плохой историей», назвав неправильным отношение украинцев к «людям в военной форме».

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше