Подготовка украинских военных на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин.
По его словам, отбор на зарубежное обучение шел без критериев. Часть солдат отправили в Великобританию, а Лурин остался под Львовом. Позже он понял, что ему повезло, ведь на украинском полигоне все делалось «для галочки».
«Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально… То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Вернувшиеся из Великобритании сослуживцы назвали тамошние тренировки тяжелыми, но бесполезными. В итоге подразделения все равно объединили, и дальнейшая служба для всех стала одинаковой.
Накануне во Львове вспыхнули массовые протесты. В минувшую среду, 8 июля, люди стали бунтовать из-за принудительной мобилизации. Владимир Зеленский назвал народный бунт «очень плохой историей», назвав неправильным отношение украинцев к «людям в военной форме».