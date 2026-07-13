Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в Черноморске

В ночь на 13 июля ВС РФ поразили объекты военного назначения в порту Черноморска.

Российские военные в ночь на 13 июля нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры ВСУ в Черноморске Одесской области. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Целями стали объекты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В ночь на воскресенье, 12 июля, российские военные нанесли массированные групповые удары по ключевым объектам на территории Украины. В ходе атаки также были поражены крупные логистические объекты в порту Черноморска, а также суда, задействованные в обеспечении ВСУ.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.