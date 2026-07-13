ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в Черноморске

Российские военные в ночь на 13 июля нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры ВСУ в Черноморске Одесской области. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
По данным оборонного ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Целями стали объекты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В ночь на воскресенье, 12 июля, российские военные нанесли массированные групповые удары по ключевым объектам на территории Украины. В ходе атаки также были поражены крупные логистические объекты в порту Черноморска, а также суда, задействованные в обеспечении ВСУ.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.