Командир ВСУ пытался скрыть ликвидацию своих расчетов БПЛА под Харьковом

Под Харьковом командир украинского подразделения БПЛА попытался скрыть потери личного состава и приказал обналичить деньги с карт погибших боевиков. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах, офицер пошёл на эту хитрость, чтобы замести следы уничтожения своих расчётов.
В результате удара были ликвидированы несколько военнослужащих ВСУ. Среди погибших — старший лейтенант Роман Базавлук, занимавший должность командира взвода ударных дронов 430-го полка беспилотных систем, а также майор Андрей Притюпа, который был замполитом 2-го батальона 113-й отдельной бригады теробороны.
Источник также назвал имя командира, отдавшего скандальный приказ, — Евгений Ткаченко. По словам собеседника агентства, он не только пытался утаить факт гибели подчинённых, но и распорядился снять все средства с их банковских карт.
Ранее в Минобороны России приводили показания пленного военнослужащего 425-го штурмового полка «Скала» Андрея Фибулевского. Он рассказал о случае, когда командир взвода покончил с собой из-за приказа идти в атаку вместе с пожилыми бойцами.