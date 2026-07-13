Обломки БПЛА обнаружили в двух районах Кубани

В Темрюкском районе после падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий. Кроме того, в поселке Ильич фрагменты беспилотника упали на участок частного домовладения, повредив остекление и стену жилого дома. Также загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно ликвидирован.
В Белореченском районе обломки БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, уточняются обстоятельства произошедшего.
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