ВСУ атакуют энергетику Крыма — без света три города и два района

«Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. Действуют ограничения электроснабжения. Без подачи электроэнергии остаются: город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск», — говорится в сообщении.
В «Крымэнерго» предупредили, что для проведения аварийно-восстановительных работ в случае необходимости могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.