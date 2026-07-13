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ВСУ атакуют энергетику Крыма — без света три города и два района

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения в результате продолжающихся вражеских атак на энергетику полуострова. Об этом в понедельник сообщили в компании «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. Действуют ограничения электроснабжения. Без подачи электроэнергии остаются: город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск», — говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» предупредили, что для проведения аварийно-восстановительных работ в случае необходимости могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.

Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.

Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.

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