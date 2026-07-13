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На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Темрюкском и Белореченском районах обнаружили обломки БПЛА. В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома. Кроме того, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали, уточнили в оперштабе.

В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки вражеских дронов произошло возгорание на территории промзоны в окрестностях Ставрополья.

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