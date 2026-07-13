ФСБ сорвала атаку Киева на военный аэродром в Челябинске

FPV-дроны с помощью БПЛА и аэростатов были заброшены в Брянскую область. В дальнейшем агентурой противника FPV-дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и Шагол (Челябинск), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению. «В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.