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ФСБ сорвала атаку Киева на военный аэродром в Челябинске

Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.

ФСБ сорвала атаку Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В результате проведенных мероприятий органами Федеральной службы безопасности получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об аэродромах «Украинка» в Амурской области и Шагол в Челябинске.

FPV-дроны имели устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевые модули управления, произведенные в Великобритании, США, Канаде и Швеции.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — говорят контрразведчики.

FPV-дроны с помощью БПЛА и аэростатов были заброшены в Брянскую область. В дальнейшем агентурой противника FPV-дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и Шагол (Челябинск), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению. «В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Там подчеркнули, что «каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось».

Также уточняется, что пресеченные атаки роями дронов в Амурской и Челябинской областях стали частью беспрецедентной по масштабу серии диверсионно-террористических актов украинских спецслужб с использованием БПЛА, которые были сорваны в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий.

Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, «оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества», а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.

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