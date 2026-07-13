ФСБ сорвала атаку Киева на военный аэродром в Челябинске

ФСБ сорвала атаку Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В результате проведенных мероприятий органами Федеральной службы безопасности получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об аэродромах «Украинка» в Амурской области и Шагол в Челябинске.
«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — говорят контрразведчики.
FPV-дроны с помощью БПЛА и аэростатов были заброшены в Брянскую область. В дальнейшем агентурой противника FPV-дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и Шагол (Челябинск), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению. «В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Там подчеркнули, что «каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось».
Также уточняется, что пресеченные атаки роями дронов в Амурской и Челябинской областях стали частью беспрецедентной по масштабу серии диверсионно-террористических актов украинских спецслужб с использованием БПЛА, которые были сорваны в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий.
Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, «оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества», а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.