На Украине появились «тотализаторы смерти» для ставок на судьбу боевиков ВСУ

На Украине начали появляться так называемые «тотализаторы смерти», в которых делают ставки на то, выживет ли боевик ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах России.
«Сейчас на Украине развиваются “тотализаторы смерти”, где можно делать ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет», — сказал собеседник.
По его словам, в основном это делается в специальных Telegram-каналах или чат-ботах. Там пользователям предлагают делать ставки на судьбу украинских военных, которые уже находятся на передовой.
Как утверждает источник, граждане Украины зарабатывают не только на солдатах, находящихся в зоне боевых действий. По его данным, подобные ставки также делают на дезертиров ВСУ, которые самовольно оставили позиции и затем были пойманы.
Он уточнил, что такие практики стали продолжением более ранних жестоких «развлечений», которые существуют еще с 2014 года.
Ранее KP.RU писал, как один из командиров подразделения по управлению дронов ВСУ пытался скрыть потери личного состава, а также украсть их деньги. Данная история произошла под Харьковом. Офицер пошел на эту авантюру, так как хотел замести следы уничтожения своих расчетов.