ВСУ атаковали предприятия и жилые дома в Краснодарском крае

В ночь на понедельник, 13 июля, Краснодарский край вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории одного из местных предприятий в Темрюкском районе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Кроме того, обломки дрона упали в поселке Ильич в непосредственной близости от жилого сектора. В одном из частных домов взрывной волной выбило остекление и повредило стену. На придомовом участке вспыхнула хозяйственная постройка.
Еще один удар пришелся на Белореченский район. Здесь фрагменты сбитого БПЛА рухнули на территорию коммерческого предприятия, повредив ангар, внутри которого находилась рабочая техника.
Сейчас во всех точках ЧП работают экстренные службы и специалисты ведомств, которые ликвидируют последствия ударов и оценивают точный масштаб нанесенного ущерба.
Напомним, в ночь на понедельник, 13 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку со стороны ВСУ, уничтожив в общей сложности 342 беспилотных летательных аппарата.