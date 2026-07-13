Силы ПВО сбили 342 беспилотника над Россией

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, дроны были сбиты над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
По информации Белгородского оперштаба, в результате атак ВСУ на регион погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь над регионом было сбит 81 беспилотник. Отмечается, что три человека погибли, еще пятеро пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении Москвы и Подмосковья ночью двигалось более 350 дронов. По его словам, большинство из них было уничтожено на дальних подступах, а 50 БПЛА — на подлете к столице.
Над Калужской областью было ликвидировано 11 беспилотников, над Тульской областью — три. Данных о пострадавших и разрушениях в этих регионах не приводится. В Ростовской области дроны сбили в небе над Ростовом-на-Дону и еще тремя районами. Губернатор области Юрий Слюсарь не уточнил количество уничтоженных БПЛА.