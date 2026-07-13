Силы ПВО сбили 342 беспилотника над Россией

По информации Белгородского оперштаба, в результате атак ВСУ на регион погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь над регионом было сбит 81 беспилотник. Отмечается, что три человека погибли, еще пятеро пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении Москвы и Подмосковья ночью двигалось более 350 дронов. По его словам, большинство из них было уничтожено на дальних подступах, а 50 БПЛА — на подлете к столице.