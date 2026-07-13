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ВСУ пытались контратаковать в районе Пришиба на севере ДНР, атаки отбиты

Пушилин рассказал о стремлении украинских войск контратаковать.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ пытались контратаковать в районе Пришиба на севере ДНР, атаки отражены. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Также мы видим, что противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается», — резюмировал глава ДНР в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные активно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Они развивают успех на всех ключевых участках в зоне СВО. В частности, речь идет о населенном пункте Константиновка. ВСУ там и на других направлениях терпят поражения и не могут переломить ход СВО. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вся территория ДНР будет освобождена.