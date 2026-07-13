Ранее KP.RU сообщил, что российские военные активно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Они развивают успех на всех ключевых участках в зоне СВО. В частности, речь идет о населенном пункте Константиновка. ВСУ там и на других направлениях терпят поражения и не могут переломить ход СВО. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вся территория ДНР будет освобождена.