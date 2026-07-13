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В Минобороны назвали цели ударов по порту Черноморска

Российские войска нанесли массированный удар по порту Черноморск, уничтожив ключевые элементы логистики ВСУ. Поражены военные паромы, контейнеровоз, судно «Шостка» и плавучий док для спуска подводных беспилотников. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения целей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам в порту Черноморск (Одесская область). Основной целью операции стали суда и инфраструктура, задействованные в обеспечении украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В результате успешных попаданий поражены:

  • два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которые использовались для доставки военных грузов для нужд ВСУ;
  • коллекторное судно проекта 416 «Шостка»;
  • плавучий док, предназначенный для хранения и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

Помимо судов, удары были нанесены по критически важным элементам портовой инфраструктуры, через которую осуществляется разгрузка и хранение вооружений. Разрушены резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки топлива. Также уничтожен склад боеприпасов и ракетного вооружения вместе с пунктом управления контейнерными перевозками.