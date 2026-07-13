В Минобороны назвали цели ударов по порту Черноморска

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам в порту Черноморск (Одесская область). Основной целью операции стали суда и инфраструктура, задействованные в обеспечении украинских формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В результате успешных попаданий поражены:
- два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которые использовались для доставки военных грузов для нужд ВСУ;
- коллекторное судно проекта 416 «Шостка»;
- плавучий док, предназначенный для хранения и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
Помимо судов, удары были нанесены по критически важным элементам портовой инфраструктуры, через которую осуществляется разгрузка и хранение вооружений. Разрушены резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки топлива. Также уничтожен склад боеприпасов и ракетного вооружения вместе с пунктом управления контейнерными перевозками.