В Минобороны назвали цели ударов по порту Черноморска

Помимо судов, удары были нанесены по критически важным элементам портовой инфраструктуры, через которую осуществляется разгрузка и хранение вооружений. Разрушены резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки топлива. Также уничтожен склад боеприпасов и ракетного вооружения вместе с пунктом управления контейнерными перевозками.