Военкор Поддубный сообщил об операции по охвату Доброполья в ДНР

Российские подразделения развернули одну из важнейших наступательных операций на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. В настоящее время войска ведут действия по охвату и изоляции этого населенного пункта. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.