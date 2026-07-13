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Военкор Поддубный сообщил об операции по охвату Доброполья в ДНР

На добропольском направлении в ДНР развернута наступательная операция российских войск по охвату и изоляции населенного пункта. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, продвижение штурмовых групп поддерживает артиллерия: расчетом «Торнадо-С» уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские подразделения развернули одну из важнейших наступательных операций на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. В настоящее время войска ведут действия по охвату и изоляции этого населенного пункта. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

По словам журналиста, продвижение пехотных подразделений активно поддерживает артиллерия. В частности, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Центр» точечным ударом уничтожил очередной пункт управления БПЛА ВСУ, беспилотники из которого препятствовали продвижению российских сил.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов «Гербера» по оборонительным позициям украинских формирований в районе Доброполья.