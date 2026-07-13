Российские подразделения развернули одну из важнейших наступательных операций на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. В настоящее время войска ведут действия по охвату и изоляции этого населенного пункта. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
По словам журналиста, продвижение пехотных подразделений активно поддерживает артиллерия. В частности, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Центр» точечным ударом уничтожил очередной пункт управления БПЛА ВСУ, беспилотники из которого препятствовали продвижению российских сил.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов «Гербера» по оборонительным позициям украинских формирований в районе Доброполья.