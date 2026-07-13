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Главное из брифинга Минобороны 13 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе двух населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продвигается в ДНР

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Благодатовка, Моначиновка, Староверовка Харьковской области, Святогорск и Щурово ДНР.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм САУ Paladin и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 340 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь Грузское ДНР, Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Васильковка Днепропетровской области, Барвиновка, Мировка, Благодатное, Любицкое, Новосолошино и Широкое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области.

«Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиабомб;
  • 926 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.