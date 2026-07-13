«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе двух населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Запад» продвигается в ДНР
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Благодатовка, Моначиновка, Староверовка Харьковской области, Святогорск и Щурово ДНР.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм САУ Paladin и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 340 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь Грузское ДНР, Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Васильковка Днепропетровской области, Барвиновка, Мировка, Благодатное, Любицкое, Новосолошино и Широкое Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области.
«Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиабомб;
- 926 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.